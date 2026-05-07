Король Чарльз III наградил представителей Азербайджана за вклад в развитие связей с Британией - ФОТО

Впервые граждане Азербайджана - директор British Council Azerbaijan Наргиз Гаджиева и вице-президент bp по Каспийскому региону Бахтияр Асланбейли удостоены почётных наград Великобритании за вклад в развитие британско-азербайджанских отношений.

Награды им вручил накануне посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд.

По словам дипломата, одной из самых больших привилегий является возможность сообщить человеку о присуждении награды от имени Его Величества Короля, а ещё большая честь - вручить её лично. Он отметил, что Бахтияр Асланбейли и Наргиз Гаджиева на протяжении многих лет вносят значительный вклад в укрепление связей между Великобританией и Азербайджаном.

Посол также подчеркнул роль bp в развитии Азербайджана после подписания Контракт века, отметив вклад компании в экономическое развитие страны. Говоря о деятельности British Council, он напомнил, что организация работает в Азербайджане почти 30 лет и способствует развитию человеческого капитала.

Бахтияр Асланбейли и Наргиз Гаджиева, в свою очередь, поблагодарили за высокую оценку их деятельности и подчеркнули важность дальнейшего укрепления сотрудничества между двумя странами.

Напомним, что Бахтияр Асланбейли был удостоен почётного звания офицера Ордена Британской империи (OBE) по решению Чарльза III. Наргиз Гаджиева получила звание почётного члена Ордена Британской империи (MBE).

Отметим, что почётные награды Великобритании присуждаются за выдающиеся достижения и заслуги. В разные годы ими были удостоены такие известные личности, как Уинстон Черчилль, Дэвид Бекхэм и Адель, а также государственные служащие и общественные деятели. Награды утверждаются самим Чарльзом III.