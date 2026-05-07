Саудовская Аравия отказалась помогать США в операции Project Freedom

Саудовская Аравия отказала Соединенным Штатам в поддержке операции Project Freedom по организации транзита судов через Ормузский пролив, поскольку Вашингтон заранее не уведомил королевство о своей инициативе.

Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на двух неназванных представителей американской администрации. По его данным, объявление о начале операции, которое президент США Дональд Трамп сделал в социальной сети Truth Social, застало страны Персидского залива врасплох и вызвало недовольство руководства Саудовской Аравии.

В качестве ответной меры Эр-Рияд уведомил Вашингтон, что не позволит американским военным взлетать с авиабазы им. принца Султана и запретит использование своего воздушного пространства. Последовавший за этим телефонный разговор Трампа с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальман Аль Саудом, как отмечает NBC News, не смог исправить ситуацию. В результате американский лидер был вынужден приостановить операцию.

5 мая глава Белого дома сообщил, что США решили временно остановить операцию по организации транзита судов через Ормузский пролив до получения информации о возможном успешном завершении переговоров по сделке с Ираном и заключении соглашения.

