Что стало с воспитательницей из Гянджи, оскорблявшей детей в частном саду?

Вчера в социальных сетях распространились кадры из частного детского сада в Гяндже, на которых воспитательница грубо ведет себя с малолетними детьми и использует оскорбительные выражения во время занятий.

Как сообщает 1news.az, съемочная группа Baku TV посетила данное учреждение, чтобы выяснить позицию руководства сада и родителей.

Родители выразили серьезную обеспокоенность случившимся и потребовали смены педагогического состава.

«Этот инцидент нас сильно встревожил. Мой сын также запечатлен на этих кадрах. До этого момента воспитательница вела себя с детьми очень ласково, мы не сталкивались с подобным. Мы требуем от руководства детского сада внести ясность в этот вопрос», - выразила свое недовольство одна из матерей.

Руководство детского сада, в свою очередь, заявило, что в связи с инцидентом уже приняты соответствующие меры. Было сообщено, что ответственное лицо уволено с занимаемой должности.

Согласно информации из Министерства внутренних дел, сотрудница детского сада была вызвана в отделение полиции, где с ней была проведена профилактическая беседа.