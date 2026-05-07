Погода на пятницу: В Баку ожидаются дожди

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на пятницу, 8 мая.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность. Утром и днём в отдельных местах прогнозируются дожди. На некоторых участках полуострова возможны кратковременные усиления осадков.

Будет дуть юго-восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 12-15° тепла, днём 17-22° тепла. Атмосферное давление - 764 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - ночью 65-70%, днём 45-55%.

В районах Азербайджана ожидаются периодические осадки в отдельных местах. В некоторых районах они могут быть интенсивными и сильными, возможны грозы и град, в горных районах - снег. К вечеру осадки постепенно прекратятся. В отдельных местах временами возможен туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 10-14° тепла, днём 17-20° тепла, в горах ночью 7-12° тепла, днём 18-20° тепла.