В Баку задержан мужчина с крупной партией наркотиков
В Хазарском районе изъято из оборота более 6 килограммов наркотических средств.
Как передает 1news.az, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел (МВД).
Согласно информации, в ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Хазарского районного управления полиции, по подозрению в незаконном обороте наркотиков был задержан 31-летний Сянан Мухтаров.
В ходе досмотра у него было обнаружено и изъято в общей сложности 6 килограммов 765 граммов гашиша и марихуаны. Установлено, что задержанный приобрел наркотические средства с целью сбыта.
По факту возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении С. Мухтарова избрана мера пресечения в виде ареста.
