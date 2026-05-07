В Баку задержан мужчина с крупной партией наркотиков

В Хазарском районе изъято из оборота более 6 килограммов наркотических средств.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел (МВД).

Согласно информации, в ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Хазарского районного управления полиции, по подозрению в незаконном обороте наркотиков был задержан 31-летний Сянан Мухтаров.

В ходе досмотра у него было обнаружено и изъято в общей сложности 6 килограммов 765 граммов гашиша и марихуаны. Установлено, что задержанный приобрел наркотические средства с целью сбыта.

По факту возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении С. Мухтарова избрана мера пресечения в виде ареста.