Пашинян анонсировал начало избирательной кампании в Армении с 8 мая

Премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал начало избирательной кампании по июньским парламентским выборам в республике с 8 мая и сообщил, что большинство членов правительства уйдут в отпуск на этот период.

Заявление было сделано Пашиняном на сегодняшнем, последнем заседании правительства Армении перед парламентскими выборами, запланированными на 7 июня. Трансляцию вели местные телеканалы.

«С завтрашнего дня начинается избирательная кампания по парламентским выборам. Я и, по сути, большинство членов правительства будем находиться в отпуске для участия в избирательной кампании», — сказал армянский премьер.

При этом он заверил, что самым большим приоритетом для них будет проведение этих выборов в духе международных демократических стандартов, обеспечение свободного волеизъявления армянского народа с исключением незаконных воздействий на волю избирателей. Он также выразил уверенность, что власти Армении сегодня более чем когда-либо способны провести выборы, соответствующие международным демократическим стандартам.

Очередные парламентские выборы в Армении запланированы на 7 июня текущего года. Для участия в них в Центральную избирательную комиссию Армении заявки подали 19 политических сил. Согласно перечню, в выборах примут участие 17 партий и 2 партийных блока.

По данным Центризбиркома, в выборах примут участие в том числе партия «Гражданский договор» во главе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а также два блока: «Армения» («Айастан») во главе с бывшим президентом страны Робертом Кочаряном и «Сильная Армения» во главе с Нареком Карапетяном. В учрежденный российским бизнесменом Самвелом Карапетяном блок «Сильная Армения» вошли партии «Сильная Армения», «Новая эра» и «Объединенные армяне».

