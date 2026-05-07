Азербайджанские военнослужащие демонстрируют профессионализм на учениях «EFES-2026»
Военнослужащие Азербайджана, Турции, Албании, Нигера, Нигерии и Румынии в ходе очередного этапа многонациональных совместных учений «EFES-2026» в Турции провели тренировки по поисковым действиям в пещерах, укрытиях и туннелях, а также по горной подготовке.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Азербайджана.
В ходе учений, приближенных к условиям реального боя, азербайджанские военнослужащие продемонстрировали высокий профессионализм при выполнении поставленных задач.
366