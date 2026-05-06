В Гяндже сотрудники детского сада подвергли детей психологическому насилию: комментарий учреждения - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня в социальных сетях распространились скандальные кадры из детского сада «Kuki Kids», функционирующего в городе Гянджа, на которых запечатлено, как дети подвергаются психологическому насилию.

На видео зафиксировано, как воспитатель во время развлекательных игр грубо обращается с малолетними детьми и запугивает их. В частности, она использует в адрес воспитанников оскорбления: «Тормоз, тупой монгол, если бы я сказала, что здесь конфеты - сразу бы взял!». При этом за кадром слышно, как другая сотрудница, снимающая происходящее на видео, громко и с издевкой смеется.

Нашей редакции удалось связаться с детским садом «Kuki Kids».

Ответившая на наш звонок женщина представилась сотрудницей учреждения и сообщила, что ей поручено не давать никаких комментариев.

«В настоящее время соответствующие органы проводят расследование и, вероятно, официальное заявление будет сделано только после его завершения», - сообщила сотрудница детского сада.

Как передает 1news.az, об этом на «горячую линию» BAKU.WS сообщил один из читателей.

На кадрах запечатлено, как воспитатель во время развлекательных игр грубо обращается с малолетними детьми и запугивает их. В частности, она использует в адрес воспитанников оскорбления: «Тормоз, тупой монгол, если бы я сказала, что здесь конфеты - сразу бы взял!» При этом за кадром слышно, как другая сотрудница, снимающая происходящее на видео, громко и с издевкой смеется».

Позже это видео было удалено, а вместо него опубликована смонтированная версия.

Отметим, что попытки связаться с руководством детского сада не увенчались успехом. В Гянджа-Дашкесанском региональном управлении образования при Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию в ответ на запрос BAKU.WS заявили, что ведомство не осуществляет контроль над деятельностью частных детских садов.

Представляем данные кадры.