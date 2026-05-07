Бакинский метрополитен изменит режим работы в связи с праздничными днями

Бакинский метрополитен внесет изменения в график работы в связи с нерабочими днями.

Как сообщили в метрополитене, 9 мая - в День Победы над фашизмом, а также 11 мая интервал между поездами на участке «28 Мая - Ахмедлы» и в обратном направлении составит 2 минуты 30 секунд. 10 мая этот интервал составит 3 минуты, передает 1news.az.

На Фиолетовой линии, а также на участках «Джафар Джаббарлы - Хатаи» и «Ази Асланов - Ахмедлы» действующий график движения останется без изменений.

Движение поездов в направлении станции «Бакмил» и обратно 9 и 11 мая будет регулироваться по графику субботы, а 10 мая - по графику воскресенья.

«Наряду с изменениями в режиме работы, на станциях будет усилен общий контроль, а на основе графика дежурств будет выделена дополнительная рабочая сила. При необходимости на линию будут выпущены резервные поезда», - отмечается в сообщении.