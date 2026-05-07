CBC Sport признал вину за срыв трансляции матча «Бавария» - «ПСЖ»

First News Media13:15 - Сегодня
Телеканал CBC Sport объяснил техническими неполадками отсутствие трансляции матча полуфинального матча Лиги чемпионов УЕФА между "Баварией" и "Пари Сен-Жермен", который состоялся вечером 6 мая.

Как сообщает Report, соответствующее заявление телеканал распространил в своих социальных сетях.

В CBC Sport отметили, что в течение дня при проведении стандартных тестов никаких проблем выявлено не было, однако примерно за пять минут до стартового свистка произошел неожиданный технический сбой.

"С момента фиксации проблемы были предприняты все необходимые меры для ее устранения. Наша цель заключалась в том, чтобы выйти в эфир сразу после устранения неполадки - независимо от того, на какой минуте находился матч. Однако, несмотря на усилия технической команды на протяжении всей встречи, восстановить трансляцию не удалось", - говорится в заявлении.

Телеканал также принес извинения болельщикам за произошедшее, отметив, что полностью осознает ответственность за инцидент.

"Мы полностью осознаем свою ответственность за этот неприятный инцидент и приносим извинения всем любителям футбола за то, что не смогли показать матч. Надеемся на ваше понимание и заверяем, что будут предприняты все необходимые шаги, чтобы подобные ситуации больше не повторялись", - подчеркнули в CBC Sport.

Отметим, что матч завершился со счетом 1:1. По сумме двух встреч в финал Лиги чемпионов вышел французский клуб ПСЖ, ранее победивший соперника со счетом 5:4.

Финал состоится 30 мая в Будапеште, ПСЖ встретится с лондонским "Арсеналом".

