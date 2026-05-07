Пашинян и большинство министров уйдут в отпуск для предвыборной кампании

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и большинство членов правительства уйдут в отпуск на период предвыборной кампании.

Об этом Пашинян заявил на заседании кабмина, напомнив, что агитационный период начинается со следующего дня.

По его словам, ключевым приоритетом правительства остается проведение парламентских выборов в соответствии с международными стандартами, с обеспечением свободного волеизъявления граждан и исключением подкупа и иных форм давления на избирателей.

«Наши правоохранительные органы проделали большую работу, но нельзя снижать бдительность», — отметил Пашинян, добавив, что если выборы удалось провести на должном уровне в 2021 году, то и нынешняя кампания должна соответствовать этим стандартам.

Премьер также подчеркнул, что оппозиционные силы не сталкиваются с препятствиями при организации митингов и встреч с избирателями — как на открытых площадках, так и в закрытых помещениях.

Парламентские выборы в Армении назначены на 7 июня.

