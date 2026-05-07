 В Париже отметили 103-ю годовщину со дня рождения Общенационального лидера | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

В Париже отметили 103-ю годовщину со дня рождения Общенационального лидера

First News Media12:35 - Сегодня
В Париже отметили 103-ю годовщину со дня рождения Общенационального лидера

В Париже почтили память Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева по случаю 103-й годовщины со дня его рождения.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на памятном мероприятии, организованном посольством Азербайджана во Франции, выступили посол Лейла Абдуллаева, постоянный представитель нашей страны при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев и атташе Вооруженных сил Азербайджана во Франции полковник Джавид Абдуллаев. Они рассказали о том, как Великий лидер успешно вывел народ из сложных историко-политических испытаний и благодаря своей решительной борьбе привел его к независимости.

Было отмечено, что благодаря стратегии Великого лидера сегодня Азербайджан стал гарантом стабильности во всем регионе. Общенациональный лидер сыграл неоценимую роль в установлении тесных партнерских отношений Азербайджана с ЮНЕСКО и другими авторитетными международными организациями, а также во вступлении страны во многие из них.

Подчеркивалось, что современный Азербайджан, уверенно идущий по пути устойчивого прогресса, является воплощением жизненного идеала Гейдара Алиева. Политика, заложенная Великим лидером, успешно продолжается Президентом Ильхамом Алиевым.

Также говорилось о том, что современное независимое Азербайджанское государство, созданное Общенациональным лидером, под руководством победоносного Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева, одержало славную победу в 44-дневной Отечественной войне 2020 года и локальных антитеррористических мероприятиях 2023 года, восстановив свой суверенитет и территориальную целостность.

Благодаря дальновидной политике Президента Ильхама Алиева, который успешно продолжает мудрый политический курс Великого лидера, Азербайджан переживает период своего наивысшего могущества. Утверждая себя как победоносное и авторитетное государство, Азербайджан уверенно движется к новым вершинам на международной арене.

Было подчеркнуто, что азербайджанский народ всегда свято чтит память Гейдара Алиева и с благодарностью вспоминает человека, имеющего беспрецедентные заслуги перед своим народом, всю жизнь гордившегося тем, что он азербайджанец, и являющегося источником нашей национальной гордости.

В завершение был продемонстрирован фильм о жизни и деятельности Великого лидера.

Поделиться:
336

Актуально

Общество

Погода на пятницу: В Баку ожидаются дожди

Политика

Азербайджанские военнослужащие демонстрируют профессионализм на учениях ...

Общество

Бакинский метрополитен изменит режим работы в связи с праздничными днями

Общество

В Балакене строят новую канатную дорогу - ВИДЕО

Политика

В Париже отметили 103-ю годовщину со дня рождения Общенационального лидера

Азербайджанские военнослужащие демонстрируют профессионализм на учениях «EFES-2026»

Добычу песка из русла реки Араз планируют возобновить по новым правилам

Кабмин Армении расширил свои полномочия в блокировании экспорта и транзита оружия

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Представители дипкорпуса посетили мечеть в Шуше

Джевдет Йылмаз: Прочный мир между Азербайджаном и Арменией крайне важен

ТЮРКПА поддерживает решение Азербайджана приостановить сотрудничество с Европарламентом

Через территорию Азербайджана транзитом в Армению отправлены 10 вагонов удобрений - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Пезешкиан назвал условие для начала переговоров об открытии Ормузского пролива

Сегодня, 14:13

В Иране сообщили, что Пакистан открыл свои порты для Тегерана при блокаде США

Сегодня, 14:00

Пашинян анонсировал начало избирательной кампании в Армении с 8 мая

Сегодня, 13:42

Почему Азербайджан начал исторический кинопроект со скифов? ARKA раскрыла 1news.az детали новых кинопроектов - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 13:35

Пашинян и большинство министров уйдут в отпуск для предвыборной кампании

Сегодня, 13:30

Что стало с воспитательницей из Гянджи, оскорблявшей детей в частном саду?

Сегодня, 13:25

Погода на пятницу: В Баку ожидаются дожди

Сегодня, 13:20

CBC Sport признал вину за срыв трансляции матча «Бавария» - «ПСЖ»

Сегодня, 13:15

В Баку задержан мужчина с крупной партией наркотиков

Сегодня, 13:08

В Евлахе автомобиль насмерть сбил 7-летнего ребенка

Сегодня, 12:57

В Париже отметили 103-ю годовщину со дня рождения Общенационального лидера

Сегодня, 12:35

Азербайджанские военнослужащие демонстрируют профессионализм на учениях «EFES-2026»

Сегодня, 12:30

Нармин Керимбекова о принятии себя, бодишейминге и операции, которая изменила всё - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:25

Бакинский метрополитен изменит режим работы в связи с праздничными днями

Сегодня, 12:18

В поселке Сарай произошел взрыв в автомобиле: есть пострадавший

Сегодня, 12:05

В Балакене строят новую канатную дорогу - ВИДЕО

Сегодня, 12:02

Между Азербайджаном и Монголией подписано соглашение о воздушном сообщении - ФОТО

Сегодня, 11:57

В Гяндже семейная ссора переросла в массовую драку с применением топора и ножей - ВИДЕО

Сегодня, 11:52

Добычу песка из русла реки Араз планируют возобновить по новым правилам

Сегодня, 11:40

Как будут ходить поезда по Абшеронской кольцевой линии в нерабочие дни?

Сегодня, 11:37
Все новости
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева в Баку завершена масштабная реконструкция улицы Ислама Сафарли. Территория протяженностью более одного километра была23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50