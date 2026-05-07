В Париже отметили 103-ю годовщину со дня рождения Общенационального лидера

В Париже почтили память Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева по случаю 103-й годовщины со дня его рождения.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на памятном мероприятии, организованном посольством Азербайджана во Франции, выступили посол Лейла Абдуллаева, постоянный представитель нашей страны при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев и атташе Вооруженных сил Азербайджана во Франции полковник Джавид Абдуллаев. Они рассказали о том, как Великий лидер успешно вывел народ из сложных историко-политических испытаний и благодаря своей решительной борьбе привел его к независимости.

Было отмечено, что благодаря стратегии Великого лидера сегодня Азербайджан стал гарантом стабильности во всем регионе. Общенациональный лидер сыграл неоценимую роль в установлении тесных партнерских отношений Азербайджана с ЮНЕСКО и другими авторитетными международными организациями, а также во вступлении страны во многие из них.

Подчеркивалось, что современный Азербайджан, уверенно идущий по пути устойчивого прогресса, является воплощением жизненного идеала Гейдара Алиева. Политика, заложенная Великим лидером, успешно продолжается Президентом Ильхамом Алиевым.

Также говорилось о том, что современное независимое Азербайджанское государство, созданное Общенациональным лидером, под руководством победоносного Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева, одержало славную победу в 44-дневной Отечественной войне 2020 года и локальных антитеррористических мероприятиях 2023 года, восстановив свой суверенитет и территориальную целостность.

Благодаря дальновидной политике Президента Ильхама Алиева, который успешно продолжает мудрый политический курс Великого лидера, Азербайджан переживает период своего наивысшего могущества. Утверждая себя как победоносное и авторитетное государство, Азербайджан уверенно движется к новым вершинам на международной арене.

Было подчеркнуто, что азербайджанский народ всегда свято чтит память Гейдара Алиева и с благодарностью вспоминает человека, имеющего беспрецедентные заслуги перед своим народом, всю жизнь гордившегося тем, что он азербайджанец, и являющегося источником нашей национальной гордости.

В завершение был продемонстрирован фильм о жизни и деятельности Великого лидера.