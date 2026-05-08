 Найдено тело одного из моряков с атакованного США на иранского судна - ОБНОВЛЕНО
Найдено тело одного из моряков с атакованного США на иранского судна - ОБНОВЛЕНО

First News Media18:12 - Сегодня
Найдено тело одного из моряков с атакованного США на иранского судна - ОБНОВЛЕНО

Найдено тело одного из пропавших без вести моряков после вчерашней атаки США на иранское судно.

Об этом сообщает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на заявление губернатора иранского округа Минаб Мохаммада Радмехра.

Радмехр заявил, что поисковые группы продолжают поиски других четырех пропавших без вести моряков.

Ранее сообщалось, что ВМС США атаковали иранское торговое судно, в результате чего ранения получили 10 человек, пятеро числились пропавшими без вести.

ВМС США атаковали иранское торговое судно, в результате чего ранения получили 10 человек, пятеро числятся пропавшими без вести, сообщают иранские медиа.

Нападение произошло вчера в водах Ормузского пролива и Макранского моря (в Омане), где грузовое судно, находившееся вблизи берегов округа Минаб, было поражено и загорелось.

Сообщается, что на борту судна находилось в общей сложности 15 моряков. Ведутся поисково-спасательные работы по обнаружению пропавших без вести.

