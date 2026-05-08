В Карсе состоялся концерт памяти выдающегося Ашуга Алескера - ФОТО

В Карсе состоялся концерт, памяти видного представителя азербайджанского ашугского искусства, народного сказителя Ашуга Алескера.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, концертная программа под названием «От Азербайджана к Карсу: мост саза и слов» (Azerbaycan’dan Kars’a: Sazın Sözün Köprüsü) была приурочена к 100-летию со дня кончины сказителя, творившего в Гёйчинском махале.

Организаторами концерта в здании Управления культуры Карса выступили Ассоциация азербайджанских предпринимателей Карса и Федерация турецко-азербайджанских обществ (TADEF). Поддержку культурной программе оказало Генеральное консульство нашей страны в Карсе.

Ведущие программы подчеркнули значимость наследия Ашуга Алескера для всего тюркского мира, чьи произведения продолжают жить спустя века.

Выступления ашугов Турала Багирова, Афкана Шамилова, Зюльфии Ибадовой, исполнителя на балабане Асимана Исмайыллы и других были встречены овациями.