Тегеран обвинил США в «безрассудной военной авантюре»

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в пятницу обвинил Соединённые Штаты в «безрассудной военной авантюре» и подрыве дипломатических усилий по завершению войны. Об этом сообщила газета The New York Times, освещающая обострение ситуации в Ормузском проливе в режиме live-блога.

Заявление иранского министра прозвучало на следующий день после того, как американские ВМС и иранские силы обменялись ударами в Ормузском проливе.

Президент США Дональд Трамп в четверг настаивал на том, что месячное перемирие продолжает действовать. Госсекретарь Марко Рубио, отвечая на вопрос о состоянии переговоров, заявил, что Вашингтон ожидает «ответа» от Тегерана уже в пятницу.

По данным NYT, со ссылкой на трёх иранских официальных лиц, Вашингтон и Тегеран сейчас обсуждают американское предложение, изложенное на одной странице: стороны должны вновь открыть Ормузский пролив и прекратить боевые действия на 30 дней — на время переговоров о всеобъемлющем соглашении.

Кто и что сделал

Центральное командование США (CENTCOM) заявило в четверг, что «неспровоцированные иранские атаки» на три американских эсминца включали применение ракет, беспилотников и малых катеров. В ответ, как сообщили американские военные, армия США «нанесла удары по иранским военным объектам, ответственным за атаки на американские силы», в том числе по площадкам пуска ракет и беспилотников.

Иранские военные, в свою очередь, утверждают, что именно США первыми нарушили перемирие: накануне американские корабли открыли огонь по иранскому нефтяному танкеру, пытавшемуся пройти через введённую Вашингтоном блокаду. По версии Тегерана, атака на американские военные суда была «ответной».

Ключевое препятствие на переговорах — иранская ядерная программа

Трамп, общаясь с журналистами в Вашингтоне в четверг вечером, отмахнулся от иранских атак, назвав их «пустяком», и вновь предупредил, что Ирану «лучше побыстрее подписать соглашение». Это, как отмечает NYT, отсылка к тому самому одностраничному американскому предложению.

В материале подчёркивается, что ключевым препятствием на переговорах стало требование США о предварительных обязательствах Тегерана по судьбе иранской ядерной программы и запасов высокообогащённого урана. Именно этот пункт, по словам иранских источников NYT, мешает быстрому компромиссу.

«Грубая тактика давления»

В пятницу Аракчи в посте в социальных сетях задался вопросом, не являются ли американские удары «грубой тактикой давления». «Каждый раз, когда дипломатическое решение оказывается на столе, США выбирают безрассудную военную авантюру», — написал глава иранского МИД.

Напомним, военная конфронтация между США, Израилем и Ираном продолжается с весны этого года. Несмотря на формальное перемирие, объявленное около месяца назад, обстановка вокруг Ормузского пролива — через который идёт значительная часть мировой нефтяной торговли — остаётся крайне напряжённой. Тегеран сохраняет блокаду пролива, Вашингтон — морскую блокаду иранских портов.

Однажды в социальных сетях я наткнулась на страницу удивительной девушки. Хадиджа Рагимова поразила меня не только своей красотой, но и07 / 05 / 2026, 16:57
