Завершен прием документов на должность гендиректора İTV, число претендентов 11 — СПИСОК
Завершен прием документов от кандидатов на должность генерального директора Общественной телерадиовещательной компании Азербайджана (İTV).
Как говорится в сообщении Аудиовизуального совета, документы в Аудиовизуальный совет Азербайджанской Республики для участия в выборах на должность генерального директора Общественной телерадиовещательной компании представили следующие 11 кандидатов:
Айхан Ахмедов
Турал Азимов
Турал Мамедзаде
Арзу Гуламов
Ильхама Бахшиева
Фикрет Мамедов
Балакиши Гасымов
Талех Шахсуваров
Анар Нагиев
Илаха Алиева
Али Джафаров
Сообщается, что в соответствии с требованиями Закона Азербайджанской Республики «Об общественном телевидении и радиовещании» документы кандидатов на должность генерального директора Общественной телерадиовещательной компании будут представлены Аудиовизуальным советом в Совет вещания Общественной телерадиовещательной компании.
Отметим, что генеральный директор Общественной телерадиовещательной компании избирается путем голосования на заседании Вещательного совета.