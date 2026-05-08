Завершен прием документов на должность гендиректора İTV, число претендентов 11 — СПИСОК

Завершен прием документов от кандидатов на должность генерального директора Общественной телерадиовещательной компании Азербайджана (İTV).

Как говорится в сообщении Аудиовизуального совета, документы в Аудиовизуальный совет Азербайджанской Республики для участия в выборах на должность генерального директора Общественной телерадиовещательной компании представили следующие 11 кандидатов:

Айхан Ахмедов

Турал Азимов

Турал Мамедзаде

Арзу Гуламов

Ильхама Бахшиева

Фикрет Мамедов

Балакиши Гасымов

Талех Шахсуваров

Анар Нагиев

Илаха Алиева

Али Джафаров

Сообщается, что в соответствии с требованиями Закона Азербайджанской Республики «Об общественном телевидении и радиовещании» документы кандидатов на должность генерального директора Общественной телерадиовещательной компании будут представлены Аудиовизуальным советом в Совет вещания Общественной телерадиовещательной компании.

Отметим, что генеральный директор Общественной телерадиовещательной компании избирается путем голосования на заседании Вещательного совета.