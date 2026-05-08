First News Media19:24 - Сегодня
Minval Politika опубликовал очередную разоблачающую видеозапись бывшего прокурора Международного уголовного суда ООН Луиса Окампо.

В опубликованных сегодня видеозаписях становится ясно, кто именно стоит за истерией, развернувшейся в последние месяцы вокруг снесенных Азербайджаном в Карабахском регионе незаконных построек, которые армянские лоббисты пытаются выдать за "древние церкви". Более того, кадры позволяют понять, кто из представителей армянской власти и ближайшего окружения Пашиняна поддерживает контакты с Окампо и фактически способствует этой кампании.

Представляем вашему вниманию видеозаписи и их текстовую расшифровку:

Луис Морено Окампо: Мы можем понять, что политическое агентство может не вмешиваться, а просто показывать, что я и делаю. Я делаю это и с самой Арменией тоже. Сегодня в Армении беспорядок, потому что в Армении Пашинян посадил в тюрьму двух епископов. Он борется не на жизнь, а на смерть с Армянской церковью. Он обвинил Католикоса, который является армянским Папой, в том, что у него есть сын, и это правда. И затем, он борется не на жизнь, а на смерть. И мой епископ в Лондоне очень страдает из-за этого. Но я говорю ему: послушай, мы всегда говорим: "Мы не вмешиваемся".

Неизвестный собеседник: Эй, а он не создает тебе проблем за то, что ты вовлечен в дела армянской общины или представляешь ее? И он может быть против того, что хочет сделать армянский президент. Мне кажется, что выстраивается какая-то блокада.

Луис Морено Окампо: У меня есть договоренность, договоренность не с самим Пашиняном, а с его министром иностранных дел, о том, что мы займемся этим, чтобы освободить армян и защитить Нагорный Карабах. И мы никогда не собираемся вмешиваться во внутренние дела.

Неизвестный собеседник: Хорошо.

Луис Морено Окампо: Поэтому они меня поблагодарили. Они считают, что тот факт, что мы оказываем давление извне, выгоден для них, потому что они не могут быть агрессивными в переговорах с Алиевым, так что для них это хорошо.

Неизвестный собеседник: Расскажите мне о выборах в…?

Луис Морено Окампо: В Армении?

Неизвестный собеседник: В Армении. Они сейчас… Они, я имею в виду…

Луис Морено Окампо: В мае. Я всегда говорю правительству: "Послушайте, ребята, меня никогда не будут волновать национальные интересы".

Неизвестный собеседник: Потому что вы говорили мне, что у вас хорошие отношения с министром иностранных дел…

Луис Морено Окампо: Да, Армении? Но потом я пообещал ему, что не буду… Смотрите, они делают отвратительные вещи, потому что они посадили в тюрьму четырех епископов. Потому что епископы вели агитацию в правительстве, и правительство решило, что епископы работают на Россию.

Как уже следует из опубликованных материалов, в кампании вокруг армян, находящихся под арестом, фигурирует не кто иной, как один из ближайших соратников Никола Пашиняна - министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Более того, сам Окампо подтверждает, что у него были "хорошие отношения" с ним.

