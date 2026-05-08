 28 борцов Азербайджана выступят на чемпионате Европы U17 | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Спорт

28 борцов Азербайджана выступят на чемпионате Европы U17

First News Media18:57 - Сегодня
28 борцов Азербайджана выступят на чемпионате Европы U17

28 борцов Азербайджана выступят на чемпионате Европы U17, который пройдет 11-17 мая в болгарском Самокове.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, первыми борьбу на континентальном первенстве начнут представители греко-римского стиля. Под руководством старшего тренера Рафига Гусейнова, тренеров Камрана Мамедова, Зограба Аббасова и Мушвига Мамедова на ковер выйдут Али Джавадлы (45 кг), Омар Салманов (48 кг), Гусейн Мустафазаде (51 кг), Гурбан Меджнунов (55 кг), Эльмир Черкезов (60 кг), Орхан Габибли (65 кг), Али Мамедов (71 кг), Зека Юсубов (80 кг), Зограб Сафаров (92 кг) и Магомед Мустафаев (110 кг).

Затем выступления продолжат представительницы женской борьбы. Под руководством старшего тренера Марии Стадник и тренера Солмаз Адиловой за медали поборются Гюльханым Ширинова (40 кг), Нурай Джафарли (46 кг), Хадиджа Гурбанзаде (49 кг), Фатима Байрамова (53 кг), Марьям Амрали (57 кг), Фидан Бабаева (61 кг), Нурай Гасанлы (65 кг) и Симура Абдуллаева (69 кг).

В заключительной части турнира на ковер выйдут борцы вольного стиля. Команду под руководством старшего тренера Аскерхана Новрузова, тренеров Вахида Мамедова, Яшара Алиева и Аллахверди Велиева представят Тунар Гасанов (45 кг), Гусейн Рзазаде (48 кг), Ибрагим Гасанов (51 кг), Аббас Шафиев (55 кг), Вахид Мамедов (60 кг), Рашид Назаров (65 кг), Тунар Гулиев (71 кг), Нихад Сулейманлы (80 кг), Эльгюн Керимли (92 кг) и Гаким Тагиев (110 кг).

Соревнования пройдут на арене Samokov Arena. Дневная сессия начнется в 11:30 по бакинскому времени, вечерняя - в 19:00.

Отметим, что на чемпионате Европы также будут работать азербайджанские судьи первой категории Габиб Нурулу, Заур Шарифов и Эльдар Байрамов.

Поделиться:
304

Актуально

Общество

В ряде горных районов Азербайджана выпал снег

Политика

В УК Азербайджана внесены новые статьи — расследованием займется СГБ

В мире

В Испании госпитализировали человека с подозрением на хантавирус

Политика

Пашинян в ходе агиткампании: «Карабахское движение» - «фатальная ошибка»

Спорт

28 борцов Азербайджана выступят на чемпионате Европы U17

Вальверде потерял память после драки с Тчуамени

Министры и парламентарии сыграли в футбол - ВИДЕО

CBC Sport признал вину за срыв трансляции матча «Бавария» - «ПСЖ»

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

İTV выступило с заявлением по поводу трансляции матча «Бавария» - «ПСЖ»

«Сабах» в четвертый раз подряд стал чемпионом страны по баскетболу

Сборная Азербайджана по мини-футболу - победитель Лиги наций

Рашид Мамедалиев завоевал бронзу на турнире Большого шлема в Душанбе

Последние новости

В УК Азербайджана внесены новые статьи — расследованием займется СГБ

Сегодня, 21:05

8 учеников, получивших максимальный балл на выпускном экзамене - ФОТО

Сегодня, 20:55

Спецпредставитель генсека НАТО в ближайшее время посетит Азербайджан

Сегодня, 20:40

В Испании госпитализировали человека с подозрением на хантавирус

Сегодня, 20:20

Назиля Салманова назначена директором института

Сегодня, 20:00

SOCAR завершил приобретение компании Italiana Petrol

Сегодня, 19:56

Михаил Гусман: Гейдар Алиев был спасителем Азербайджана

Сегодня, 19:45

Над аэропортом Дубая поднялся столб дыма - ВИДЕО

Сегодня, 19:30

Мирзоян и Окампо: Тайные связи главы МИД Армении с главным координатором антиазербайджанской кампании

Сегодня, 19:24

В Карсе состоялся концерт памяти выдающегося Ашуга Алескера - ФОТО

Сегодня, 19:15

28 борцов Азербайджана выступят на чемпионате Европы U17

Сегодня, 18:57

Завершен прием документов на должность гендиректора İTV, число претендентов 11 — СПИСОК

Сегодня, 18:42

Азербайджан отправит в Армению очередную партию дизтоплива

Сегодня, 18:27

Тегеран обвинил США в «безрассудной военной авантюре»

Сегодня, 18:22

Супруге шехида присвоено звание лейтенанта — ФОТО

Сегодня, 18:15

Найдено тело одного из моряков с атакованного США на иранского судна - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:12

На заседании Экономического совета приняты решения по развитию туризма

Сегодня, 18:00

В Армении сообщили о подкупе избирателей со стороны партии Карапетяна

Сегодня, 17:42

Рубио: США намерены и далее ужесточать санкции против Кубы

Сегодня, 17:38

Oпределены новые наказания за террористическую деятельность

Сегодня, 17:35
Все новости
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Однажды в социальных сетях я наткнулась на страницу удивительной девушки. Хадиджа Рагимова поразила меня не только своей красотой, но и07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15