Супруге шехида присвоено звание лейтенанта — ФОТО

Супруге героя Отечественной войны, шехида подполковника Анара Алиева — Вюсале Алиевой — присвоено звание лейтенанта.

Как сообщает Modern.az, Вюсале Алиева приняла участие в церемонии принятия присяги новыми сотрудниками таможенных органов.

«Как супруга Героя Отечественной войны, командира, который всегда шел впереди на военных парадах, сегодня и я шла впереди как командир группы. Для меня это было вдвойне ответственно и почетно», — отметила она.

По словам Вюсали Алиевой, церемония присяги в таможенных органах ежегодно проводится в преддверии дня рождения общенационального лидера Гейдар Алиев.

«Стратегия развития, определенная Гейдаром Алиевым, успешно продолжается Президентом Ильхамом Алиевым, и мы выражаем ему благодарность. За сегодняшний процветающий, суверенный, свободный и независимый Азербайджан мы обязаны всем нашим шехидам. Для меня этот день вдвойне радостный — как для гражданки независимого Азербайджана и как для человека, служащего этому государству», — добавила она.

Отметим, что Анар Алиев участвовал в боях за освобождение Зангилана, Джебраила, Физули и Ходжавенда, а также руководил боями, обеспечившими вход азербайджанских подразделений в Шуша.