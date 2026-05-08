Пять лет в эфире: CBC FM отмечает юбилей

Сегодня исполняется пять лет со дня начала вещания CBC FM - первого регионального радиоканала Карабаха и Восточного Зангезура.

Именно 8 мая 2021 года в эфире из Шуши прозвучала знаковая фраза: «Внимание! Говорит Шуша!», ставшая символом нового этапа в истории азербайджанского радиовещания.

CBC FM ведет вещание на азербайджанском, русском и армянском языках. За годы работы радиостанция подготовила сотни интервью с азербайджанскими и зарубежными экспертами, а также представила слушателям тысячи часов прямого эфира и актуального контента.

В эфирной сетке 102.7 FM особое место занимают не только новости политики и экономики, но и программы, посвященные истории Азербайджана, культурному наследию, литературе, медицине, а также памяти шехидов и историям гази.

На протяжении пяти лет CBC FM сохраняет приверженность принципам профессиональной журналистики, объективности и качественного вещания. Радиостанция продолжает развиваться, предлагая аудитории новые проекты, интересные форматы и оперативную информацию.

Поздравляем коллектив CBC FM с юбилеем и желаем дальнейших успехов, развития и благодарных слушателей!