Ильхам Алиев: Село Шукюрбейли полностью отстроено заново

Село Шукюрбейли полностью отстроено заново.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече с жителями, переселившимися в село Шукюрбейли Джабраильского района.

"Как известно, в период оккупации армянское государство полностью разрушило его, не осталось ни одного целого здания. Во время моих многочисленных встреч с бывшими переселенцами в период оккупации я всегда говорил, что после освобождения земель мы восстановим все города, села, сделаем их еще краше, и сегодня мы видим это на примере села Шукюрбейли.

Село очень современное, здесь есть все условия для жизни, работы и учебы, построены школа, музыкальная школа, два детских сада, медицинский пункт, конечно же, прекрасные, благоустроенные дома, чтобы вам – жителям села Шукюрбейли жилось здесь комфортно", - отметил президент.

