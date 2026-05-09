Ильхам Алиев: Мы планируем второй этап строительства села Шукюрбейли

Мы планируем второй этап строительства села Шукюрбейли Джабраильского района.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с жителями, переселившимися в село Шукурбейли Джабраильского района.

"Сейчас в Джебраильском районе живут уже несколько тысяч человек. В первую очередь в городе Джебраил – центр города отсюда совсем недалеко, – затем в селе Хоровлу, Джоджуг Марджанлы. После Апрельских боев мы заново отстроили то село. Больше всего людей будет жить здесь, пока 635 домов. Но, по предоставленной мне информации, желающих переселиться, вернуться гораздо больше - более 900. Поэтому мы планируем второй этап строительства села", - отметил глава государства.