Президент Азербайджана: В будущем Джебраил внесет большой вклад в развитие нашей страны

В целом, в будущем Джебраил внесет большой вклад в развитие нашей страны как с точки зрения сельского хозяйства, так и транспорта.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 мая на встрече с жителями, переселившимися в село Шукюрбейли Джабраильского района.

"Вы, наверное, помните старую дорогу, в советское время – до оккупации - это была очень узкая дорога, которая пролегала прямо вдоль реки Араз. Мы ее восстановили, но проложили и новую дорогу – не знаю, видели вы ее или нет, – это четырехполосная дорога, являющаяся частью Зангезурского коридора и следующая до самой границы с Арменией. Выше этих стандартов просто не существует. Так что транспортные вопросы здесь также решаются, и в будущем Джебраил, города и села, расположенные вдоль международного транспортного коридора, будут извлекать из этого пользу", - сказал глава нашего государства.

