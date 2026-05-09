Руководство и личный состав СГБ посетили Аллею почетного захоронения

Начальник Службы государственной безопасности (СГБ) генерал-полковник Али Нагиев и личный состав служюы посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения по случаю 103-й годовщины со дня его рождения.

Oни возложили цветы к могилам великого лидера и выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, с глубоким уважением почтив их светлую память.

На мероприятии по случаю годовщины Гейдара Алиева Али Нагиев рассказала о 25-летнем выдающемся периоде деятельности гениального руководителя, отметив, что перестройка органов безопасности в духе идеологии азербайджанства стали именно результатом дальновидной политики великого лидера.

Начальник СГБ, отметил, что под руководством президента Азербайджана, победоносного верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, мастерски продолжающего политический курс великого лидера, наша страна добилась исторических достижений во всех сферах. Он подчеркнул, что благодаря особому вниманию и заботе главы нашего государства органы безопасности вступили в качественно новый этап развития.

Генерал-полковник отметил, что и впредь они будут с высокой ответственностью выполнять возложенные на них обязанности в направлении защиты нашей государственности и обеспечения национальной безопасности.

Мероприятие завершилось награждением сотрудников СГБ, удостоенных высоких государственных наград за отличия в службе.

Источник: Report