Ильхам Алиев: В ближайшие пару лет суммарный солнечный и водный потенциал Карабаха для производства электроэнергии составит около 700 мегаватт

В течение ближайших пару лет суммарный солнечный и водный потенциал Карабахского региона для производства электроэнергии составит около 700 мегаватт.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 мая на встрече с жителями, переселившимися в село Шукюрбейли Джабраильского района.

По его словам, в Джебраиле строятся наши крупнейшие солнечные электростанции – три станции общей мощностью 340 мегаватт:

"То есть 340 мегаватт достаточно, чтобы осветить сегодня весь Карабах. А если учесть, что в Зангилане, Лачыне и Кяльбаджаре мы уже ввели в эксплуатацию гидроэлектростанции мощностью более 300 мегаватт, то в течение ближайших пару лет суммарный солнечный и водный потенциал этого региона для производства электроэнергии составит около 700 мегаватт".

Ильхам Алиев подчеркнул, что это принесет огромную пользу стране, будет способствовать созданию новых рабочих мест: "Все эти освобожденные территории связываются с остальными регионами нашей страны дорогами, аэропортами, линиями электропередачи и водопроводами. Теперь мы будем использовать и воду водохранилищ "Худаферин" и "Гыз Галасы", вырабатываемую там электроэнергию. Таким образом, мы еще раз покажем всему миру, что мы – народ-созидатель и в то же время народ-воин. Мы вернули эти земли, проливая кровь, да упокоит Аллах души всех наших шехидов. Мы одержали блестящую Победу, которой нет и, скорее всего, не будет равных в современной истории. Мы должны гордиться этой вечной Победой. И молодое поколение в домах, семьях и школах должно воспитываться в этом духе, чтобы мы и впредь жили с гордостью как победоносная страна, победоносный народ".

