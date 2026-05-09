Президент: Историческая память азербайджанского народа не стерлась

Армянское государство хотело полностью стереть наследие азербайджанского народа с этой территории, но ему не удалось это сделать.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 мая на встрече с жителями, переселившимися в село Шукюрбейли Джабраильского района.

"Несмотря на то, что наши города и села были превращены в руины, историческая память азербайджанского народа не стерлась. Знаю, что вы и все бывшие переселенцы жили одной мечтой – мечтой о возвращении на родные земли. Некоторые из вас поселились в домах, предоставленных по государственной линии в Билясуварском районе, некоторые создали для себя какие-то условия. Но, конечно же, родная земля, родной край дороже всего", - сказал глава нашего государства.

