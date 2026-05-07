Захарова: решение Баку прекратить контакты с Европарламентом не вызывает удивления

Решение Азербайджана приостановить сотрудничество с Европейским парламентом не вызывает удивления на фоне политики этой структуры в отношении суверенных государств.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга в Москве.

Комментируя решение Баку, Захарова подчеркнула, что Азербайджан не является единственным государством, столкнувшимся с «хамством, неуважением и прямым вмешательством во внутренние дела» со стороны Европарламента.

«Это суверенное решение Баку прекратить контакты с так называемым Европейским парламентом. Удивления это решение не вызывает», - сказала она.

Мария Захарова резко раскритиковала принимаемые Европарламентом резолюции, назвав их «не просто политизированными, но фейковыми». «Эта структура, как сломавшийся принтер, бесконечно штампует подобные документы», - отметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Она также заявила, что язык резолюций Европарламента в отношении третьих стран носит «высокомерно-менторский тон. Как будто какая-то метрополия разговаривает со своими колониями».

По словам дипломата, Европарламент «давно превратился в рупор новых ультралиберальных установок Брюсселя» и «не имеет никакого отношения к демократии». Она также обвинила структуру в распространении фейков, подавлении свободы слова и манипулировании историей.

При этом Захарова отметила, что Азербайджан продолжает взаимодействие с другими европейскими структурами. «Баку продолжает диалог с другими евроструктурами, но опять же имеет на это суверенное право», - подчеркнула она.

