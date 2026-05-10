В Евлахе перевернулся микроавтобус, 22 человека получили травмы

В Евлахе произошло тяжёлое дорожно-транспортное происшествие - микроавтобус марки Mercedes Sprinter потерял управление и перевернулся.

Как сообщили в TƏBİB, по предварительным данным, в результате аварии в отделение скорой медицинской помощи Центральной больницы города Мингячевир были госпитализированы 22 человека (9 мужчин и 13 женщин).

Отмечается, что пациентам, получившим различные травмы, была оказана необходимая медицинская помощь. Один человек, состояние которого оценивается как тяжёлое, был переведен в частное медицинское учреждение для получения более специализированной медицинской помощи.

В настоящее время лечение 21 человека продолжается в соответствующих отделениях медицинского учреждения. Состояние одного пациента оценивается как тяжёлое, ещё одного — как средней тяжести, состояние остальных – как стабильное.

По факту проводится расследование.

Источник: АПА

Однажды в социальных сетях я наткнулась на страницу удивительной девушки. Хадиджа Рагимова поразила меня не только своей красотой, но и07 / 05 / 2026, 16:57
