В Евлахе перевернулся микроавтобус, 22 человека получили травмы

В Евлахе произошло тяжёлое дорожно-транспортное происшествие - микроавтобус марки Mercedes Sprinter потерял управление и перевернулся.

Как сообщили в TƏBİB, по предварительным данным, в результате аварии в отделение скорой медицинской помощи Центральной больницы города Мингячевир были госпитализированы 22 человека (9 мужчин и 13 женщин).

Отмечается, что пациентам, получившим различные травмы, была оказана необходимая медицинская помощь. Один человек, состояние которого оценивается как тяжёлое, был переведен в частное медицинское учреждение для получения более специализированной медицинской помощи.

В настоящее время лечение 21 человека продолжается в соответствующих отделениях медицинского учреждения. Состояние одного пациента оценивается как тяжёлое, ещё одного — как средней тяжести, состояние остальных – как стабильное.

По факту проводится расследование.

Источник: АПА