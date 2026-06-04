Трагедия в Сабирабаде: насмерть сбит велосипедист

В Сабирабадском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Trend, инцидент зафиксирован 3 июня около 17:00 на участке автомобильной дороги Сабирабад - Гаджигабул, проходящем по территории села Шыхсалахлы.

Автомобиль марки «ВАЗ-2107», за рулем которого находился житель села Шыхсалахлы Фаттахов Нурлан Гасым оглу, во время движения в направлении Гаджигабула сбил велосипедиста - своего односельчанина Мамедли Гусейна Сарван оглу, пересекавшего проезжую часть слева направо.

В результате ДТП Гусейн Мамедли от полученных тяжелых травм скончался на месте происшествия.

По данному факту в следственном отделе районного управления полиции возбуждено уголовное дело, ведется расследование.