Госдеп: Вашингтон не консультируется с Пекином по поводу поставок оружия Тайваню

Соединенные Штаты не консультируются с Китаем по вопросу поставок оружия Тайваню.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса.

«Мы не консультируемся с Китаем по этим поставкам. Они регулярно поднимают этот вопрос, но мы этого не делаем. Мы не консультируемся с ними, и это отвечает нашей устоявшейся политике, которая не претерпела изменений», — заявил Рубио, отвечая на вопрос, касавшийся поставленной Вашингтоном на паузу возможной поставки Тайваню оружия на $14 млрд.

«Мы знаем их позицию. Они постоянно говорят об этом», — подчеркнул глава американского внешнеполитического ведомства, добавив, что между Вашингтоном и Пекином «не ведутся переговоры или консультации» по теме поставок оружия Тайваню.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР. США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Провозглашая политику «одного Китая», Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией. США являются главным поставщиком вооружений для Тайваня. По оценке МИД КНР, общая сумма американских военных поставок острову за несколько лет превысила $70 млрд. Нынешняя вашингтонская администрация обещала увеличить темпы поставок оружия и военной техники Тайваню.

Источник: ТАСС