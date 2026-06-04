В Гобустане начался демонтаж аварийного моста - ВИДЕО

На 55-м километре автомобильной дороги М-2 Баку - Алят - Газах - государственная граница с Грузией, на участке, проходящем по территории посёлка Гобустан, начался демонтаж аварийного моста, вместо которого будет построен новый.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

В ведомстве отметили, что к настоящему времени на участке завершены сваебойные работы. Сейчас ведутся соответствующие мероприятия по возведению опор нового однопролётного моста.

Было подчеркнуто, что строительство нового объекта осуществляется в целях обеспечения безопасности и устойчивости существующей транспортной инфраструктуры.

«Напомним, что на третьем пролёте (в направлении Баку) этого трёхпролётного моста, построенного еще в 1980-х годах, ранее произошло разрушение и проседание пролётной балки. Первичная техническая экспертиза показала, что сооружение пришло в полную непригодность для дальнейшей эксплуатации.

В настоящее время работы по реконструкции моста продолжаются. После завершения проекта на данном участке будет обеспечено более безопасное и бесперебойное движение транспорта», - говорится в сообщении Агентства.