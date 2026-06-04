Трамп назвал CNN «мусором»

Американский президент Дональд Трамп в очередной раз подверг резкой критике ключевые СМИ США либеральной направленности и назвал телекомпанию CNN «мусором».

«Такие, как вы, очень плохо обходились с нашими людьми. Фейковые СМИ вроде CNN, вроде [газеты] The New York Times и других плохо обходились с нашими людьми», — заявил американский лидер в беседе с журналистами в Овальном кабинете Белого дома, имея в виду своих политических единомышленников. Республиканец Трамп комментировал просьбу корреспондентки CNN Кейтлэн Коллинз уточнить дальнейшую судьбу фонда в размере $1,8 млрд, из которого предполагалось выплачивать компенсации предполагаемым жертвам политических репрессий из числа сторонников нынешнего главы администрации США при предыдущем американском президенте демократе Джо Байдене. Правительство США было вынуждено отказаться от планов создания этого фонда в связи с резкой критикой со стороны членов Конгресса США как от правящей Республиканской, так и от оппозиционной Демократической партии.

Коллинз попыталась прервать президента, чтобы задать ему уточняющий вопрос, но Трамп не позволил ей этого сделать. «Минуту, помолчите! <...> Вам следует стыдиться», — сказал он журналистке. По оценке главы Белого дома, «CNN в особенности отличается лживыми репортажами». «Теперь, правда, у них новый собственник, так что, возможно, эту ситуацию исправят. Хотя я сомневаюсь в этом. Сложно исправить ситуацию, когда имеешь дело с мусором», — добавил президент.

Он убежден, что «CNN является очень коррумпированной организацией». «И ее коррумпированная корреспондентка стоит прямо тут. Никогда не улыбается. Молодая, красивая женщина. Никогда не улыбается. Никогда не вижу на ее лице улыбку. Вижу, как она стоит там с ненавистью в глазах», — сказал Трамп.

Источник: ТАСС