Языковые экзамены для докторантов: названы даты и проходные баллы

Регистрация кандидатов, поступающих в докторантуру, и соискателей, уже обучающихся в докторантуре, для сдачи экзаменов по иностранным языкам, а также экзамена по азербайджанскому языку для иностранцев, будет осуществляться на сайте Центра с 11 по 14 июня.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Согласно графику экзаменов, экзамен по азербайджанскому языку (все блоки) для соискателей учёной степени доктора философии из числа иностранцев и лиц без гражданства состоится 16 июня.

Экзаменационный блок по проверке навыков говорения (устной речи) для кандидатов, поступающих в докторантуру, и соискателей, обучающихся в ней, пройдет с 17 по 19 июня. Оценивание в данном блоке проводится в устной форме с использованием специального компьютерного программного обеспечения.

25 июня состоятся экзамены по следующим блокам: аудирование (восприятие речи на слух), чтение (понимание прочитанного), использование языка (лексико-грамматические задания) и письмо.

Кандидаты, набравшие на вступительном экзамене по иностранному языку проходной балл (25 баллов) с учетом минимального ограничения по каждому блоку (2 балла), допускаются к экзамену по философии, а затем - по профильной дисциплине. Кандидаты, набравшие на вступительном экзамене 30 и более баллов, освобождаются от экзамена по иностранному языку на соискание ученой степени доктора философии при условии, что они представят свои диссертации к первичному обсуждению в течение пяти лет с даты сдачи указанного экзамена.