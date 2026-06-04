Аэропорт в Кувейте остановил работу из-за атаки БПЛА - ВИДЕО

Управление гражданской авиации Кувейта объявило об остановке работы международного аэропорта страны после атаки БПЛА, сообщает кувейтское агентство KUNA.

Рейсы будут перенесены в другие аэропорты

Атака, совершенная в ночь на 3 июня, привела к значительному повреждению зданий аэропорта, сообщает Минобороны Кувейта.

Al-Jazeera, публикуя записи с камер наблюдения, которые, по утверждению властей страны, зафиксировали удар иранского беспилотника, сообщила, что в результате атаки погиб один человек, десятки получили ранения, а терминалу был нанесён значительный ущерб.

Пострадавший от дронов терминал только 1 июня возобновил работу после предыдущей атаки, которая произошла в конце февраля.