Захарова: позиция России по выборам в Армении не изменилась

Позиция России по предстоящим парламентским выборам в Армении была изложена президентом Владимиром Путиным и не претерпела изменений, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью РИА Новости.

"Что касается парламентских выборов, которые должны пройти в Армении 7 июня, буквально вот на днях, то президент России Владимир Путин на встрече с (премьер-министр Армении - ред.) Николом Пашиняном... нашу позицию изложил, и эта позиция не претерпела никаких изменений", - сказала Захарова агентству.

Президент России Владимир Путин в апреле провел переговоры с премьером Армении Николом Пашиняном, который находился в Москве с рабочим визитом. Российский лидер в ходе беседы подчеркнул, что обострение внутриполитических процессов накануне выборов в Армении не должно навредить отношениям Москвы и Еревана.

В ходе визита в Казахстан президент РФ заявил, что РФ при выходе Армении из ЕАЭС будет вынуждена свернуть интеграционную работу с ней. По его словам, Россия просила бы, чтобы референдум о будущем Армении в ЕАЭС или ЕС был проведен как можно скорее.