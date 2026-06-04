Землю накроет магнитная буря
Сегодня ожидается высокая солнечная активность.
Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на кафедру астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета (БГУ).
Наряду с регулярными вспышками класса C (слабые), на Солнце произошли вспышки класса M (R1–R2, от слабых до умеренных), а также корональный выброс массы (КВМ). В связи с этим прогнозируется, что поток плазмы пройдет вблизи Земли в середине июня.
Сегодня после 15:00 начнется геомагнитная буря уровня G1 (индекс Kp=5), которая продлится до утра 5 июня. Прогнозируется, что в полночь (в период с 00:00 до 03:00 5 июня) мощность бури возрастет до 6 баллов по индексу Kp.
После 09:00 5 июня геомагнитный фон вернется к спокойному уровню. Данное космическое явление может оказать влияние на работу аппаратов, находящихся на околоземной орбите.