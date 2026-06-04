Прошло пять лет со дня гибели журналистов, подорвавшихся на мине в Кяльбаджаре

Сегодня, 4 июня, день памяти азербайджанских журналистов – Сираджа Абышова и Магеррама Ибрагимова, погибших в 2021 году при подрыве на мине в Кяльбаджарском районе.

Оператор Государственного телеканала AzTV Сирадж Абышов и сотрудник Государственного информагентства АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов погибли при выполнении своего профессионального долга.

Утром 4 июня 2021 года автомобиль с сотрудниками телеканалов и новостных агентств, командированными в Кяльбаджарский район Азербайджана, подорвался на противотанковой мине в направлении села Сусузлуг.

В результате погибли оператор телеканала AzTV Сирадж Абышов, сотрудник информационного агентства АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов, зампредставителя ИВ Кяльбаджарского района по административно-территориальному округу села Сусузлуг Ариф Алиев. Кроме того, еще четыре человека получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.

16 июня 2021 года распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева Абышов Сирадж Абыш оглу, Алиев Ариф Агалар оглу и Ибрагимов Магеррам Али оглу были награждены орденом «За службу Отечеству» 3-й степени.

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