Литва может изменить Конституцию ради ядерного оружия США

Литва подтвердила участие в закрытых консультациях по вопросу возможного размещения американского ядерного оружия на своей территории.

Об этом, как сообщает Politico, заявил министр обороны страны Робертас Каунас.

Обсуждения проходят на фоне планируемого сокращения американского военного присутствия в Литве: ожидается, что страну покинут около тысячи военнослужащих США.

Ранее Financial Times сообщила, что Вашингтон рассматривает возможность размещения своего ядерного потенциала в Польше и государствах Балтии. По информации издания, речь идет о бомбардировщиках, способных нести ядерные боеголовки. Предполагается, что такой шаг должен продемонстрировать союзникам по НАТО сохранение американских гарантий безопасности, несмотря на уменьшение объемов традиционной военной поддержки.

Действующая Конституция Литвы запрещает размещение на территории страны оружия массового поражения и иностранных военных баз. Вместе с тем в мае спикер Сейма Юозас Олекас и президент Литвы Гитанас Науседа высказались в поддержку обсуждения возможных конституционных изменений, которые позволили бы снять действующие ограничения.