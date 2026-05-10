Фидан и Арагчи обсудили по телефону переговоры США и Ирана

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с иранским коллегой Аббасом Арагчи.

Об этом сообщает турецкий телеканал TRT Haber со ссылкой на дипломатический источник.

Согласно информации, в ходе разговора министры обменялись мнениями о последней ситуации в продолжающихся мирных переговорах между Ираном и США.

Детали телефонного разговора не раскрываются.

Ранее стало известно, что Ирана направил Пакистану ответ на последний текст проекта соглашения с США.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

В ночь на 8 апреля 2026 года Иран, США и их союзники договорились о двухнедельном прекращении огня. Позднее глава Белого дома Дональд Трамп продлил режим прекращения огня на неопределенный срок. 11–12 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана прошли переговоры между Ираном и США. После продолжительных обсуждений стороны не смогли прийти к соглашению.

В качестве меры давления на Тегеран США объявили о блокаде иранских портов и прохода через Ормузский пролив. В свою очередь, Иран заявил о закрытии Ормуза для судов, направляющихся в страны Персидского залива. Ситуация в регионе привела к глобальному энергетическому кризису.

