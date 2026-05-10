 Фидан и Арагчи обсудили по телефону переговоры США и Ирана | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Фидан и Арагчи обсудили по телефону переговоры США и Ирана

First News Media18:05 - Сегодня
Фидан и Арагчи обсудили по телефону переговоры США и Ирана

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с иранским коллегой Аббасом Арагчи.

Об этом сообщает турецкий телеканал TRT Haber со ссылкой на дипломатический источник.

Согласно информации, в ходе разговора министры обменялись мнениями о последней ситуации в продолжающихся мирных переговорах между Ираном и США.

Детали телефонного разговора не раскрываются.

Ранее стало известно, что Ирана направил Пакистану ответ на последний текст проекта соглашения с США.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

В ночь на 8 апреля 2026 года Иран, США и их союзники договорились о двухнедельном прекращении огня. Позднее глава Белого дома Дональд Трамп продлил режим прекращения огня на неопределенный срок. 11–12 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана прошли переговоры между Ираном и США. После продолжительных обсуждений стороны не смогли прийти к соглашению.

В качестве меры давления на Тегеран США объявили о блокаде иранских портов и прохода через Ормузский пролив. В свою очередь, Иран заявил о закрытии Ормуза для судов, направляющихся в страны Персидского залива. Ситуация в регионе привела к глобальному энергетическому кризису.

Источник: Report

Поделиться:
374

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев встретился с семьями, переехавшими в первый жилой ...

Мнение

Копыркин и «бывшие» из «арцаха»: странный банкет под флагами России

Xроника

Президент Ильхам Алиев заложил фундамент отеля Zangilan City Park Hotel - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии первого жилого комплекса, ...

В мире

Фидан и Арагчи обсудили по телефону переговоры США и Ирана

СМИ: Германия попытается убедить США продать ракеты Tomahawk

Мирзоян: Ереван сделает выбор в пользу ЕС или ЕАЭС в надлежащее время

В Иране готовят новое оружие на случай повторного нападения США

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Недалеко от Белого дома произошла стрельба

На круизном лайнере Caribbean Princess зафиксирована вспышка норовируса

Владимир Зеленский и Кир Стармер обсудили борьбу с российским теневым флотом

Посла Армении вызвали в МИД России

Последние новости

В Ханкенди проходит вторая часть 13-й сессии WUF13 - ФОТО

Сегодня, 21:36

Биньямин Нетаньяху: Война против Ирана еще не завершена

Сегодня, 21:17

Президент Ильхам Алиев: Сегодня каждый клочок нашей земли принадлежит азербайджанскому народу - ВИДЕО

Сегодня, 21:04

Минобороны Азербайджана опубликовало еженедельный обзор - ВИДЕО

Сегодня, 20:45

Азербайджанские дзюдоисты завоевали девять медалей на Кубке Европы в Грузии

Сегодня, 20:23

Волонтеры WUF13 провели символический флешмоб на Бакинском олимпийском стадионе - ВИДЕО

Сегодня, 20:08

JIVA прошла по бирюзовой дорожке «Евровидения 2026» под международный хит Айгюн Кязимовой - ВИДЕО

Сегодня, 19:51

Коллектив Фонда возрождения Карабаха посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева - ФОТО

Сегодня, 19:25

В азербайджанской армии отметили 103-ю годовщину со дня рождения Гейдара Алиева - ФОТО

Сегодня, 19:17

Азербайджан выделил более 80 миллионов долларов на социальные проекты в Грузии за последние 20 лет

Сегодня, 19:02

Завтра на дорогах Азербайджана ожидается резкое снижение видимости из-за тумана

Сегодня, 18:42

Алексей Шнырко стал победителем первого этапа международной велогонки «Баку - Ханкенди» - ФОТО

Сегодня, 18:33

Фидан и Арагчи обсудили по телефону переговоры США и Ирана

Сегодня, 18:05

Копыркин и «бывшие» из «арцаха»: странный банкет под флагами России

Сегодня, 17:40

Президент Ильхам Алиев указал на риски антиазербайджанской политики для будущего армянского народа

Сегодня, 17:15

Ильхам Алиев о силах, стоящих за руководством Армении: Против нашей силы у них нет никаких шансов

Сегодня, 16:58

Ильхам Алиев: Сопредседатели Минской группы ОБСЕ хотели остановить нас

Сегодня, 16:36

В Евлахе перевернулся микроавтобус, 22 человека получили травмы

Сегодня, 16:23

Руководители религиозных конфессий почтили память Общенационального лидера Гейдара Алиева

Сегодня, 16:01

Президент Ильхам Алиев встретился с семьями, переехавшими в первый жилой комплекс в городе Зангилан - ФОТО

Сегодня, 15:50
Все новости
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Однажды в социальных сетях я наткнулась на страницу удивительной девушки. Хадиджа Рагимова поразила меня не только своей красотой, но и07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15