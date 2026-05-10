Завтра на дорогах Азербайджана ожидается резкое снижение видимости из-за тумана

Национальная служба гидрометеорологии Азербайджана предупредила, что 11 мая 2026 года в ряде горных и предгорных регионов страны на автомобильных трассах ожидается густой туман, который приведет к сокращению дальности видимости до 500–1000 метров.

Согласно официальной информации, неблагоприятные погодные условия затронут ключевые магистрали, проходящие через пересеченную местность. Специалисты службы призывают водителей проявлять предельную осторожность, соблюдать скоростной режим и дистанцию в условиях ограниченной видимости, чтобы избежать аварийных ситуаций на дорогах. Данное предупреждение направлено на обеспечение безопасности движения в регионах, наиболее подверженных образованию туманных завес в весенний период.