Алексей Шнырко стал победителем первого этапа международной велогонки «Баку - Ханкенди» - ФОТО

10 мая 2026 года в Азербайджане был дан старт пятидневной международной велогонке категории 2.1 Международного союза велосипедистов (UCI) «Баку - Ханкенди», первый этап которой завершился победой белорусского легионера китайской команды Li-Ning Star Алексея Шнырко на дистанции между Баку и Сумгайытом.

Первый этап соревнований стартовал от Sea Breeze и охватил дистанцию около 160 км, пролегавшую через достопримечательности столицы. Алексей Шнырко преодолел маршрут за 3:30:02, опередив в финишном створе Глеба Сырицу из команды XDS Astana (второе место) и представителя бельгийского коллектива Tarteletto-Isorex Тимоти Дюпона, который замкнул тройку лидеров. В топ-5 также вошли итальянец Филиппо Четтолин и эквадорец Кристиан Давид Пита.

Всего в масштабном спортивном событии принимают участие 24 команды из 20 стран мира. Общий призовой фонд многодневки, состоящей из пяти этапов, превышает 50 тысяч евро. После завершения заезда в Сумгайыте состоялась официальная церемония награждения победителей и призеров. Соревнования продолжатся по маршруту в сторону освобожденных территорий и официально завершатся 14 мая.

