9 мая, пока в Москве на Красной площади разворачивалось зрелище, которое некоторые уже окрестили «самым экономным парадом в истории», посольство РФ в Армении решило, что лучший способ отметить победу над нацизмом - это заигрывание с призраками сепаратизма.

Список гостей на официальном приеме в российском диппредставительстве вызывает не просто недоумение, а вполне конкретные вопросы к качеству работы ведомства на Смоленской площади. Одной из главных «звезд» фуршета стал Ашот Даниелян, «спикер парламента» и «исполняющий обязанности президента» того, чего больше не существует - покойного «Арцаха».

Приглашение такого персонажа на официальное государственное мероприятие - это не просто досадная ошибка протокола или плохая работа секретариата, это осознанное политическое решение, которое Москва уже даже не пытается маскировать. Возникает вполне резонный вопрос: в каком, собственно, статусе Даниелян попивал армянский коньяк под российскими флагами? Если Россия официально признает территориальную целостность Азербайджана, то присутствие лидера самоликвидировавшейся структуры на приеме выглядит как откровенная пощечина здравому смыслу. Конечно, можно было бы поиронизировать над слабостью Сергея Копыркина, российского посла в Армении, к местному гостеприимству и высокоградусным напиткам, и списать все на то, что, находясь под алкогольными парами он просто перепутал списки приглашенных. Но реальность куда прозаичнее и неприятнее. Ни для кого не секрет, что внутри российского МИДа сформировалась устойчивая прослойка дипломатов и лоббистов, которые больше заботятся об интересах армянских радикалов, чем о национальных интересах самой России. Эту группу в кулуарах уже давно называют «армянской мафией» на Смоленской площади. Думается, не без их участия на приемы проталкиваются сомнительные персонажи вроде Даниеляна. А цель - создать иллюзию легитимности для тех, кто уже давно должен быть на свалке истории.

Надо отметить, что любовь к сепаратистским проектам у Москвы не случайна, она имеет глубокие исторические корни. Если копнуть чуть глубже, то станет очевидно, что вся карабахская авантюра в конце 80-х начиналась и подпитывалась именно при содействии определенных кругов в Москве. И последующая оккупация азербайджанских земель десятилетиями держалась исключительно на российских штыках, оружии и бесплатных боеприпасах. Где-то это были «советники», где-то прямые поставки техники, а где-то и прямое участие войск, как это было в печально известной истории с 366-м полком в Ходжалы. Россия всегда любила играть роль «честного брокера», одновременно подкладывая дрова в костер конфликта, чтобы подольше оставаться в регионе в качестве незаменимого арбитра. Даже после сокрушительного поражения армянской армии в 2020 году Москва не оставила попыток превратить Карабах в своего рода филиал «Русского мира».

Чего только стоят попытки искусственно вырастить там «русскую православную общину» в местах, где отродясь не было массового русского населения. В Карабах, как мухи на мед, слетались одиозные персонажи вроде Германа Стерлигова с его специфическими бизнес-проектами, Виталия Милонова, ищущего духовные скрепы в окопах, и, конечно, Константина Затулина, который десятилетиями кормится с темы поддержки сепаратизма. Весь этот цирк с конями был направлен на одну цель - создать повод для бессрочного пребывания «миротворцев». Они пытались создать на азербайджанской земле подобие Приднестровья - контролируемого анклава, который бы десятилетиями висел гирей на ногах Баку, мешая развитию и заставляя постоянно оглядываться на Кремль. В этом и заключается аналогия с Приднестровьем 2.0: создание «серой зоны», где под видом миротворчества консервируется нестабильность, позволяющая России оставаться хозяином положения. Это стандартная модель российского присутствия - от Молдовы до Грузии, и Карабах должен был стать очередным звеном в этой цепи. Но не стал.

Именно этой несбывшейся мечтой о «Русском Карабахе» и продиктована та желчь, с которой российские официальные лица сегодня порицают Ереван за «отказ» от Карабаха. В Москве просто обиделись, что их план провалился, и теперь они пытаются поддерживать эту тему в искусственной коме, приглашая на приемы политических пенсионеров вроде Даниеляна.

Этот ереванский банкет на фоне московского парада выглядел особенно контрастно. В самой России 9 мая 2026 года прошло, мягко говоря, скромно. Глядя на отсутствие военной техники на Красной площади, невольно вспоминаешь ироничные комментарии из Киева. Дошло до того, что в сети всерьез обсуждали «разрешение» Зеленского на проведение парада - мол, Украина пообещала не портить праздник дронами, если все пройдет быстро и без лишнего пафоса. Сарказм ситуации в том, что когда-то «вторая армия мира» теперь вынуждена согласовывать свои торжества через посредников и проводить их в ускоренном режиме, чтобы не прилетело «поздравление» с неба. Если бы Киев не проявил это своеобразное «милосердие», Красная площадь в этот день могла бы остаться пустой, а российским лидерам пришлось бы принимать парад в бункерах.

Наверное, в идеальном мире российских стратегов на трибуне в Москве, рядом с лидерами таких же «гигантов» геополитики, как Абхазия и Южная Осетия, должен был стоять и кто-то из верхушки «Арцаха». Это бы идеально вписалось в российскую концепцию собирания «непризнанных земель». Но Азербайджан в этой многолетней шахматной партии поставил жирный мат. Решительная политика официального Баку не оставила Москве ни единого шанса на реализацию сценария «Приднестровье 2.0» на Кавказе. Тема закрыта окончательно, а все те, под чьим руководством азербайджанские земли десятилетиями удерживались под оккупацией, и кто строил планы сделать эту оккупацию вечной, теперь имеют возможность наблюдать за российскими парадами исключительно в записи или в прямом эфире по телевизору в камерах бакинского СИЗО. И в этом есть высшая справедливость. Ведь пока российские дипломаты в Ереване поднимают тосты с «бывшими» за «бывшее», реальная история пишется в Баку, где закон и суверенитет стали единственной и окончательной реальностью, нарушить которую не помогут ни коньяк, ни сомнительные связи в российском МИДе.