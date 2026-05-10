Азербайджан выделил более 80 миллионов долларов на социальные проекты в Грузии за последние 20 лет

Президент Азербайджана Ильхам Алиев постоянно держит в центре внимания проблемы наших соотечественников, проживающих в Грузии, за последние 20 лет на реализацию социальных и инфраструктурных проектов было выделено более 80 миллионов долларов.

Как сообщает местное бюро Report, об этом заявил азербайджанский посол в Тбилиси Фаиг Гулиев, выступая на мероприятии в Доме культуры Марнеули по случаю 103-й годовщины со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Дипломат отметил, что после повторного прихода к власти в Азербайджане великого лидера Гейдара Алиева социальное благополучие наших соотечественников, проживающих в Грузии, постоянно находится в центре внимания. Несмотря на экономические трудности, с которыми столкнулся Азербайджан в тот период, на основании поручений великого лидера были реализованы важные проекты, направленные на устранение социальных проблем азербайджанцев, проживающих в Грузии.

"В последующие годы, с ростом экономической мощи Азербайджана, президент Ильхам Алиев также уделял особое внимание проблемам наших соотечественников. За последние 20 лет на реализацию социальных и инфраструктурных проектов для наших соотечественников, проживающих в Грузии, было выделено более 80 миллионов долларов. В результате были построены и сданы в эксплуатацию десятки школ, спортивных центров, дорог, детских садов и других важных инфраструктурных объектов. Одной из стратегически важных инициатив является программа оплаты ежегодной стоимости обучения студентов, действующая с 2013 года", - подчеркнул Ф. Гулиев.

Он добавил, что транснациональные энергетические и транспортные проекты, реализованные по инициативе Гейдара Алиева, и сегодня определяют экономическую карту региона.

