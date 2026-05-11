В бакинском поселке водитель уснул за рулём и спровоцировал смертельное ДТП - ВИДЕО
В посёлке Зых Сураханского района Баку произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) со смертельным исходом.
Об этом Oxu.Az сообщили очевидцы инцидента.
Согласно информации, водитель автомобиля BYD уснул за рулём, после чего его транспортное средство врезалось в припаркованный у обочины Opel. От мощного удара Opel отбросило на тротуар, где проходила пожилая женщина. Она скончалась на месте.
Водитель BYD, не сумевший снизить скорость, протаранил еще одну стоявшую на обочине машину - Prius.
В результате аварии всем трём транспортным средствам нанесён серьёзный материальный ущерб.
Местные жители рассказали, что это не первый подобный случай. По их словам, на данной территории неоднократно происходили ДТП из-за превышения скорости.