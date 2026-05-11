МЧС: В Азербайджане за неделю произошло 139 пожаров, спасены 32 человека

В Азербайджане за минувшую неделю произошло 139 пожаров.

Как сообщили 1news.az в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС), за указанный период проведены аварийно-спасательные операции по 139 случаям выезда на пожары, 24 случаям нахождения в беспомощном состоянии и 5 фактам дорожно-транспортных происшествий.

Силами МЧС в общей сложности силами за минувшую неделю спасены 32 человека, из которых 12 - несовершеннолетние, 2 человека отравились дымом, 1 человек получил травму, тела 8 человек были переданы по назначению.