Ирландия готовит программу выплат для возвращения украинцев на родину

Правительство Ирландии разрабатывает схему финансового поощрения для украинских беженцев, желающих вернуться домой, ориентируясь на запросы Киева по возвращению граждан.

Министр юстиции, внутренних дел и миграции Ирландии Джим О’Каллаган в интервью телеканалу RTE сообщил, что Дублин ведет консультации с украинским правительством, которое заинтересовано в репатриации своих граждан. На данный момент в Ирландии проживает около 85 тысяч беженцев из Украины. Министр отметил, что механизм помощи будет уместным в текущих обстоятельствах и поможет людям в процессе реинтеграции.

Программа добровольного возвращения будет разрабатываться в тесном сотрудничестве с руководством Европейского Союза. Ожидается, что данная инициатива может быть официально запущена в марте 2027 года. О’Каллаган подчеркнул, что Ирландия намерена создать эффективную систему поддержки для тех, кто примет решение выехать из страны обратно на Украину.

Источник: ТАСС