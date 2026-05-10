Ирландия готовит программу выплат для возвращения украинцев на родину

First News Media23:23 - 10 / 05 / 2026
Правительство Ирландии разрабатывает схему финансового поощрения для украинских беженцев, желающих вернуться домой, ориентируясь на запросы Киева по возвращению граждан.

Министр юстиции, внутренних дел и миграции Ирландии Джим О’Каллаган в интервью телеканалу RTE сообщил, что Дублин ведет консультации с украинским правительством, которое заинтересовано в репатриации своих граждан. На данный момент в Ирландии проживает около 85 тысяч беженцев из Украины. Министр отметил, что механизм помощи будет уместным в текущих обстоятельствах и поможет людям в процессе реинтеграции.

Программа добровольного возвращения будет разрабатываться в тесном сотрудничестве с руководством Европейского Союза. Ожидается, что данная инициатива может быть официально запущена в марте 2027 года. О’Каллаган подчеркнул, что Ирландия намерена создать эффективную систему поддержки для тех, кто примет решение выехать из страны обратно на Украину.

Источник: ТАСС

