Самолет Turkish Airlines загорелся в аэропорту Непала при посадке - ВИДЕО

При посадке в аэропорту столицы Непала Катманду загорелся летевший из Стамбула самолет авиакомпании Turkish Airlines.

Об этом сообщает газета Kathmandu Post.

По имеющейся информации, в ходе посадки в международном аэропорту Трибхуван у лайнера лопнула шина.

В результате этого произошло возгорание.

На борту самолета находились от 284 до 289 человек, в том числе 11 членов экипажа. Все они эвакуировались по аварийным выходам, пострадавших нет. Власти начали расследование происшествия.