Расходы США на операцию против Ирана составили свыше $77 млрд

Расходы США на проведение военной операции в Исламской Республике Иран (ИРИ) превысили $77 млрд.

Об этом 11 мая свидетельствуют данные интернет-ресурса Iran War Cost Tracker (IWCT).

По его данным, первые шесть дней операции обошлись Вашингтону в $11,3 млрд. Отмечается, что при подсчете учитываются расходы на содержание персонала, кораблей, переброшенных в регион, а также другие сопутствующие траты.

Методика расчета основана на докладе Пентагона конгрессу США, согласно которому дальнейшие расходы составят около $1 млрд в день.

