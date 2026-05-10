В Ханкенди завершился фестиваль в рамках 13-й сессии WUF13 - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

В городе Ханкенди завершился фестиваль в рамках 13-й сессии Всемирного форума по градостроительству (WUF-13).

В рамках фестиваля была организована концертная программа, в ходе которой были представлены музыкальные номера в исполнении известных деятелей искусства Азербайджана.

Цель мероприятия - укрепление социальной сплоченности в городской среде, продвижение общественного участия и представление обновленного облика города Ханкенди международной аудитории.

Участники фестиваля отметили высокий уровень организации мероприятия, а также подчеркнули, что создаваемая современная городская среда и проводимые восстановительно-строительные работы вносят значительный вклад в развитие региона.

Концерт завершился праздничным фейерверком.

В городе Ханкенди началась вторая часть 13-й сессии Всемирного градостроительного форума (WUF13).

В рамках мероприятия также прошёл фестиваль WUF13, направленный на повышение осведомлённости жителей и гостей о форуме.

Заместитель специального представителя Президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Сабухи Гахраманов выступил с речью, отметив значение фестиваля и пожелав участникам успехов.

В ходе программы были представлены темы устойчивого городского развития, инклюзивной городской среды, инновационных решений и городов будущего. Мероприятия включали интерактивные игры, презентации и общественные обсуждения.

В рамках интерактивной части с участием 6 200 человек были проведены викторины по тематике WUF13, градостроительства, а также истории Ханкенди и памятников Карабаха. Участникам, ответившим правильно, вручались памятные подарки.

Источник: Report