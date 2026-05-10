В Карабахском университете в рамках фестиваля WUF13 прошла панельная дискуссия - ФОТО

В Карабахском университете, расположенном в городе Ханкенди, в рамках Фестиваля WUF13 состоялась панельная дискуссия на тему "Инклюзивное градостроительство: женщины, сообщества и устойчивое будущее".

В мероприятии приняли участие эксперты из различных сфер, общественные активисты и участники, которые обсудили роль инклюзивного подхода, участия женщин и принципов устойчивого развития в формировании будущего городов.

Отмечается, что подобные инициативы, реализуемые в рамках фестиваля WUF13, способствуют повышению общественной осведомленности по вопросам урбанизации, устойчивого развития и социального прогресса, а также укреплению диалога между заинтересованными сторонами и развитию новых форм сотрудничества.

В ходе мероприятия выступили менеджер по коммуникациям Операционной компании WUF13 Азербайджан Эмин Гусейнизаде, директор Resource HUB Гюльнара Исмаилова, доцент Института географии Министерства науки и образования Азербайджана Гюльчохра Гусейнова, а также магистрант Туринского политехнического университета и молодой архитектор Лала Насибова. Они обменялись мнениями со студентами о значении участия сообществ в градостроительных процессах, роли женщин в механизмах принятия решений, а также международном опыте и местных подходах к созданию более доступной и устойчивой городской среды.

Участники отметили, что Ханкенди сегодня является не только городом восстановления, но и пространством, где формируются новые идеи, объединяются представители различных сфер и развивается интеллектуальная среда. Подобные дискуссии имеют особое значение для будущего развития города.

Было подчеркнуто, что формирование городской идентичности Ханкенди будет во многом зависеть от открытого диалога, разнообразия мнений и человекоориентированного подхода.

Также отмечено, что устойчивое развитие городов невозможно только за счет инфраструктурных проектов - оно требует социальной инклюзивности, участия сообществ и ориентированности на человека. Обсуждение продолжилось в интерактивном формате с участием аудитории.

Источник: Report